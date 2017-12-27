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Экономика
27 декабря 00:28

Власти Крыма предложили ограничить стоимость авиабилетов на полуостров

Власти республики Крым предложили установить предельно допустимую стоимость авиабилетов на полуостров. Это позволит решить проблему высокой стоимости авиаперелета в крымские города

Власти республики Крым предложили установить предельно допустимую стоимость авиабилетов на полуостров. Это позволит решить проблему высокой стоимости авиаперелета в крымские города.

«Мы намерены содействовать внедрению программы субсидирования чартерных авиаперевозок для их организаторов – туроператоров, а также оказывать помощь в реализации данной программы. Кроме того, мы видим решение данной проблемы в принятии предельно допустимых параметров стоимости авиаперевозок с учетом сезонности», - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводит РИА Новости.

В республике рассчитывают, что ограничение стоимости авиаперелета позволит удешевить отдых на крымских курортах, а значит, они смогут конкурировать с заграничными направлениями для отдыха.

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