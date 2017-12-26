Иностранные инвесторы за год вывели из России 900 млн долларов
Иностранные инвесторы в 2017 году вывели с российского рынка почти миллиард долларов. Аналитики отмечают, что 2017 года стал для российских фондов самым провальным после введения первых санкций
Иностранные инвесторы в 2017 году вывели с российского рынка около 900 млн долларов. Такие данные публикует BofA Merrill Lynch. Аналитики отмечают, что 2017 года стал для российских фондов самым провальным после введения первых санкций.
Примечательно, что в 2016 году инвесторы, напротив, вложили в российские фонды 870 млн долларов. Оживление инвесторов объяснялось выборами президента США, а точнее ожиданием победы республиканца Дональда Трампа. В ходе избирательной кампании звучали прогнозы, что Трамп возьмет курс на отмену антироссийских санкций и сближение с Москвой.
Надежды на улучшение российско-американских отношений не оправдались, поэтому инвесторы стали выводить деньги из России.
Осенью 2017 года из-за роста мировых цен на нефть российский рынок стал более привлекательным. В период с сентября по ноябрь международные инвесторы вложили в российские фонды более 550 млн долларов, но это не смогло компенсировать негативные результаты предыдущих месяцев, сообщает «КоммерсантЪ».
Тем не менее, аналитики полагают, что поскольку весь негатив уже учтен рынком, то в 2018 году иностранные инвесторы начнут возвращаться в Россию.
Согласно статистике Центробанка, чистый отток капитала за 11 месяцев 2017 года вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Из России страны было выведено 28 млрд долларов. Максимальный отток капитала из РФ был зафиксирован ЦБ в 2014 году, тогда из страны за год вывели более 150 миллиардов долларов.