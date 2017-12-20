Ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей из-за выхода из строя кассового оборудования
Ритейлеры потеряли около 2,5 млрд рублей прибыли в результате сбоя в работе кассового оборудования производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Сумму ущерба подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли
Российские ритейлеры потеряли около 2,5 млрд рублей прибыли в результате сбоя в работе кассового оборудования производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Сумму ущерба подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли.
По данным Ассоциации, сбой в работе контрольно-кассовой техники коснулся порядка 9% российского рынка ритейла. Проблема с кассами затронула магазины и заправки почти во многих городах страны. Ряд магазинов были вынуждены приостановить работу до устранения проблем с кассами.
Представитель АО «Штрих-М» сообщил «Медузе», что система неожиданно вышла из строя из-за сбоя в сегодняшней дате - 20.12.2017. Производитель кассового оборудования принес извинения всем партнерам и пользователям за доставленные неудобства.
В свою очередь Федеральная налоговая служба разрешила торговцам проводить расчетные операции без применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В налоговой добавили, что после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.
Проблема с кассовым оборудованием затронула магазины сетей «Магнит», «Магнолия», «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче», «Автоштрих», DNS и т.д. В сетях «Дикси» и «Азбука вкуса» РБК сообщили, что у них сбоев нет.
Проблемы с оплатой возникли также на заправках «Газпром нефть», «Лукойл», «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт». В результате были приостановлены продажи нефтепродуктов и сопутствующих товаров.