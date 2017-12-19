ФАС не увидела сговора нефтяников на рынке авиационного керосина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила злоупотреблений на рынке авиационного керосина. Поверка проводилась по жалобе группы S7 (авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»). Ранее совладелица группы Наталья Филева обвинила нефтяные компании в сговоре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила злоупотреблений на рынке авиационного керосина. Поверка проводилась по жалобе группы S7 (авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»). Ранее совладелица группы Наталья Филева обвинила нефтяные компании в ценовом сговоре.
Глава управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сообщил, что специалисты ведомства не увидели каких-либо злоупотреблений на рынке авиатоплива. «Все связано с балансом спроса и предложения на рынке», - заявил Махонин, слова которого приводит ТАСС.
В ФАС добавили, что еще несколько компаний не предоставили данные, но имеющаяся информация позволяет говорить, что ситуация сложилась из-за высокого спроса на рынке.
Совладелица S7 Наталия Филева назвала цены на авиатопливо в московских аэропортах «запредельными» и обвинила нефтяников в сговоре. «Нефтяников всего три организации - «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ - все, больше никого нет. Я считаю, что это сговор», - заявила г-жа Филева.
Цены на авиакеросин в аэропортах Московского авиаузла выросли на 23%, до 43 тысяч рублей за тонну. Средняя стоимость авиатоплива в московских аэропортах, по данным Росавиации на ноябрь, составила 42,4 тысячи рублей за тонну.
В начале декабря антимонопольное ведомство разослало нефтяным компаниям письмо, в котором требовало экономически обосновать рост цен, а 4 декабря началось резкое падение цен, в частности, на авиакеросин и бензин АИ-95., отмечает РБК
По данным аналитиков, цены на авиационное топливо растут из-за его дефицита. Такая ситуация сложилась из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы не могут удовлетворить спрос на топливо, который вырос на фоне увеличения пассажиропотока.