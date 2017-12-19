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Экономика
19 декабря 07:12

Рейтинг самых дорогих служебных машин 2017 года возглавил «Мерседес» дочки «Газпрома»

Российские государственные организации в условиях кризиса и нехватки денег на социальные нужды продолжают тратить миллионы рублей из бюджета на покупку служебных автомобилей

Фото: sales.mercedes-mbr.ru

Российские государственные организации в условиях кризиса и нехватки денег на социальные нужды продолжают тратить миллионы рублей из бюджета на покупку служебных автомобилей. В блоге «Декабрист» опубликован рейтинг самых дорогих автомобилей, которые в 2017 году были куплены на бюджетные средства.

Топ-5 самых машин, приобретенных для государственных органов, учреждений и компаний, возглавляет Mercedes-Benz S400 4MATIC за 6,3 млн рублей для дочернего предприятия «Газпрома» - «Газпром связь». Компания занимается обеспечением связи ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций и оперативно-диспетчерский и технического контроля за работой сети связи ПАО «Газпром».

На втором месте оказалось ФГУП «Управление строительства №30» (республика Башкортостан). Предприятие потратило 5,5 млн рублей на внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Строительная компания заказала автомобиль в максимально возможной на момент публикации заявки на сайте госзакупок комплектации Executive.

ФГУП «Управление строительства №30», судя по документам, ведет строительство «секретного объекта Минобороны РФ». Его назначение и большинство документации – секретные. При этом строительство ведется с 70-х годов.

Третье место в рейтинге самых дорогих служебных машин 2017 года занимает «дочка» государственного ВЦИОМА «ВЦИОМ-Медиа» и автомобиль GENESIS G90 за 5 млн рублей. Справедливости ради стоит отметить, что социологическая служба пыталась «сэкономить» и заказала машину в самой дешевой комплектации ROYAL.

Немного не дотянул до тройки лидеров Национальный медицинский исследовательский центр радиологии (НМИЦР) Минздрава РФ. Учреждение потратило 4,7 млн рублей на покупку Volkswagen Multivan Highline 2.0 biTDI (180 л.с.) 7DSG 4Motion в комплектации бизнес-класса.

Замыкает топ-5 тульское научно-производственное объединения «Сплав» («дочка» госкорпорации Ростех), занимающееся разработкой и производством реактивных систем залпового огня. «Дочка» Ростеха заказала внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в комплектации «Люкс» за 3,6 млн рублей.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией еще в 2013 году предлагал властям принять законопроект об ограничении стоимости служебных автомобилей, которые закупаются за государственный счет. Однако власти так и не приняли соответствующий документ.

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