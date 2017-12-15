Совет Федерации предложил вывести из тени бизнес по аренде жилья на курортах
Совет Федерации предложил мелким арендодателям получать налоговые патенты без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. По мнению сенаторов, это поможет вывести из тени рынок арендного жилья
Совет Федерации предложил мелким арендодателям (владельцам квартир и домов) получать налоговые патенты без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. По мнению сенаторов, это поможет вывести из тени рынок арендного жилья в частном секторе на российских курортах.
В Совете Федерации подсчитали, что в Крыму и Краснодарском крае насчитывается 100-150 тысяч арендодателей. Однако сейчас возможность купить патент существует только для индивидуальных предпринимателей.
«Вместе с Минфином в рабочем порядке мы обсуждаем возможность ее расширения для физических лиц и только для этого вида деятельности», - сообщил «Коммерсанту» член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Стоимость налогового патента от сдачи туристам недвижимости сенаторы предлагают передать региональным властям.
Фомин отметил, что регионы и муниципалитеты не получают никаких средств с бизнеса по сдаче в наем жилья, но, например, в Ялте до 50% туристов останавливаются в частном секторе, а не в гостиницах.
Сейчас физлица могут легализовать полученный от сдачи недвижимости доход, самостоятельно обратившись в налоговую инспекцию и заплатив 13%-й налог на доходы.
Глава правового департамента HEADS Consulting Диана Маклозян отметила, что патентная система поможет вывести из тени мелкий бизнес, однако по закону налоговики не могут запрашивать информацию о счетах физлиц, а без этого практически невозможно проконтролировать поступление средств.