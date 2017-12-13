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13 декабря 00:34

Цена на нефть впервые за 2,5 года поднялась до отметки в 65 долларов за баррель

Мировые цены на нефть североморской марки Brent во вторник, 12 декабря, поднялась выше уровня 65 долларов за баррель. Аналитики объясняют рост цен поведением инвесторов, которые наращивают позиции в нефти из-за снижения поставок сырья с британского шельфа

Мировые цены на нефть североморской марки Brent во вторник, 12 декабря, поднялась выше уровня 65 долларов за баррель. Такого показателя цена на нефть достигла впервые за последние 2,5 года. Аналитики объясняют рост цен поведением инвесторов, которые наращивают позиции в нефти из-за снижения поставок сырья с британского шельфа.

Активность инвесторов привела росту индекса РТС на 0,7% и укреплению российского рубля по отношению к доллару и евро. В ходе торгов на Московской бирже доллар опустился до отметки 58,78 рубля, а курс евро снизился до 69,73 рубля.

Нефть марки Brent впервые с июня 2015 года поднялась выше уровня 65 долларов за баррель. Стоимость российской нефти Urals поднялась на 2,2% до отметки 66,45 долларов за баррель.

По мнению участников рынка, рост цен на нефть спровоцировали новости о перебоях с поставкой североморской нефти. Так, оператор трубопровода Forties Pipeline System(FPS) Apache Corp. Сообщил об обнаружении трещины на трубопроводе, поэтому добыча на обслуживаемых месторождениях была приостановлена, сообщает «КоммерсантЪ».

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