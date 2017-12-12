Радикальную налоговую реформу решили провести после выборов президента
Российское правительство решило отложить налоговую реформу, которую планировалось провести до президентских выборов, на более поздний срок. Об этом говорится в копии доклада кабинета министров президенту России
Российское правительство решило отложить налоговую реформу, которую планировалось провести до президентских выборов, на более поздний срок. Об этом говорится в копии доклада кабинета министров президенту России.
Источник газеты «Ведомости» сообщил, что радикальные преобразования в налоговой сфере могут негативным образом повлиять на настроения избирателей, поэтому реформу решили отложить на послевыборное время.
Кроме того, не все министры могут сохранить свои посты после президентских выборов, поэтому брать на себя ответственность за реформу они не хотят.
В рамках реформы Министерство финансов предлагало обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников и снизить страховые взносы в обмен на рост налога на добавленную стоимость (НДС).
Налоговый маневр, считают в ведомстве, будет способствовать выходу бизнеса из тени, что приведет к росту доходов бюджета в 2019–2020 годах на 450 млрд рублей.
Аналитики считают, что предлагаемая реформа станет болезненной для торговли, так как заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно.