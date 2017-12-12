Минобороны заподозрили в завышении цен на елки при осуществлении госзакупки
Борцы с коррупцией заподозрили Министерство обороны в закупке елок к Новому году по завышенной цене. По предварительным подсчетам, стоимость новогодних деревьев в тендерной документации была завышена в 9 раз
Борцы с коррупцией заподозрили Министерство обороны в закупке елок к Новому году по завышенной цене. По предварительным подсчетам, стоимость новогодних деревьев в тендерной документации была завышена в 9 раз.
Елочной госзакупкой Минобороны заинтересовались в Центре антикоррупционной политик (ЦАП) партии «Яблока». Ведомство закупает 268 елей по цене от 14 тысяч рублей до 2,99 млн рублей за единицу товара. В ЦАП подсчитали, что в среднем цены на елки были завышены в 9 раз.
Борцы с коррупцией также обратили внимание на описание объекта закупки. В документах на проведение тендера используются нестандартные характеристики, что является нарушением. Например, в заявке отмечается, что елки должны иметь «максимальную опушенность».
«Подобные образные описания объекта закупки не допускаются: в законе нет понятия «опушенности». Тем более максимальной. В таких случаях заказчик должен прилагать эскизы и фотографии необходимого объекта», - отметил юрист ЦАП Алексей Чумаков.
Всего Минобороны планирует потратить на «праздничные конструкции и украшения» 17 201 257 рублей. В рамках госконтракта оборонное ведомство планирует закупить 20 зеленых живых елей высотой два метра, каждая из которых будет стоить более 73 тысяч рублей.
Еще одна позиция – это голубая живая ель высотой в 4 метра за 361 тысячу рублей. Есть в заявке и 12-метровая светодиодная искусственная елка за 2,99 млн рублей.
Юристы ЦАП считают, что начальная цена закупки не обоснована. Например, в заказе ведомства указана «зеленая живая ель (0,6 м)» за 39 921 рублей, которую на елочном базаре можно купить за 4200 рублей. Таким образом, заказчик завысил стоимость в 9,5 раз.
ЦАП передал информацию о нарушениях в госзакупке в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Еще одно обращение направлено в Казначейство России с требованием провести проверку обоснования цены елок.