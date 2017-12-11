Египетские СМИ на русском языке попросили Путина вернуть российских туристов
Египетские СМИ накануне приезда в страну президента РФ Владимира Путина с официальным визитом опубликовали обращение к нему на русском языке с просьбой вернуть на местные курорты российских туристов
Египетские СМИ накануне приезда в страну президента РФ Владимира Путина с официальным визитом опубликовали обращение к нему на русском языке с просьбой вернуть на местные курорты российских туристов. Напомним, россияне практически перестали ездить в Египет после авиакатастрофы на Синайском полуострове в 2015 году.
Обращение к Владимиру Путину опубликовала газета «Аль-Йоум ас-Сабиа». Свежий выпуск издания вышел с заголовками на русском языке: «Господин президент России, добро пожаловать в Египет!», «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?», сообщает РИА Новости.
Владимир Путин планирует обсудить со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси широкий спектр вопросов, в том числе и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Туризм для Египта является одним из главных источников пополнения бюджета. До катастрофы российского самолета над Синаем туристическая отрасль приносила стране 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. При этом большую часть туристов на египетских курортах составляли россияне.
После крушения на Синайском полуострове самолета российской компании «Когалымавиа» в октябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено. Процесс возобновления авиасообщения между странами затягивается из-за недовольства российской стороны обеспечением безопасности в египетских аэропортах.