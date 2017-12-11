Россияне пожаловались на новогодний рост цен, но ФАС не будет вмешиваться
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет проводить проверку цен на продукты в российских магазинах, хотя граждане массово жалуются на «новогоднюю инфляцию». В ФАС заявили, что получают сигналы о завышении цен на продукты, но проверять действия продавцов не будут
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет проводить проверку цен на продукты в российских магазинах, хотя граждане массово жалуются на «новогоднюю инфляцию». В ФАС заявили, что получают сигналы о завышении цен на продукты, однако не видят повода для проведения проверки.
В пресс-службе ФАС сообщили, что получают жалобы от граждан на завышение цен на продукты перед Новым годом. При этом в ведомстве заявили, что стоимость продуктов во многом определяется соотношением спроса и предложения. Также цены зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков. Таким образом, поводов для проведения проверок торговых сетей отсутствуют, сообщает РИА Новости.
Рост цен заметили не только рядовые покупатели, но и Росстат. По данным ведомства, продукты для традиционных новогодних блюд подорожали на 300 рублей – с 5,8 тысяч рублей до 6,1 тысячи рублей. В ведомстве объяснили это ростом цен на картофель и колбасу.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 22 ноября на выступлении в Госдуме сообщала, что салат оливье для средней российской семью обойдется на 1,2% больше, чем в 2016 году.