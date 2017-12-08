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Экономика
08 декабря 00:02

Окраины Москвы с дешевым жильем в будущем превратятся в «гетто»

Аналитики компании «Инком-Недвижимость» определили несколько самых бюджетных по цене вторичного жилья окраинных районов старой Москвы и определили целевые группы покупателей недвижимости в этих районах

Фото: ExtendedCreativity

Эксперты рынка недвижимости изучили цены на вторичное жилье в Москве и пришли к выводу, что на окраине столицы в скором будущем появятся несколько районов «гетто».

Аналитики компании «Инком-Недвижимость» определили несколько самых бюджетных по цене вторичного жилья окраинных районов старой Москвы и определили целевые группы покупателей недвижимости в этих районах. Большая часть покупателей дешевого жилья (как правило, это дома устаревшего жилого фонда) – это приезжие из бывших республик СССР, занятые на низкооплачиваемой работе.

По мнению экспертов, со временем эти районы трансформируются в «гетто» и столичная программа реновации жилого фонда не исправит ситуацию.

По данным «Ленты.ру», в «гетто» превратятся такие районы, как Карачарово, Текстильщики, Люблино, Капотня, часть Марьино, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное в ЮАО, Метрогородок и Гольяново.

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