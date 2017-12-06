Потери федерального бюджета от непрозрачных госзакупок составили 557 млрд рублей
Эксперты признали низкую эффективность и непрозрачность государственных покупок. За последние три года потери бюджета можно было бы избежать при проведении конкурентных тендеров
Эксперты признали низкую эффективность и непрозрачность государственных покупок. За последние три года потери бюджета по итогам госзакупок составили 557 млрд рублей, которых можно было бы избежать при проведении конкурентных тендеров.
Согласно данным «Национального рейтинга прозрачности закупок», федеральный бюджет за последние три года лишился 557 млрд рублей из-за низкой конкуренции на государственных аукционах. Эксперты подсчитали, что в среднем в федеральных тендерах участвуют 2,51 компании, а в региональных - 2,68, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад.
По мнению аналитиков, бюджет мог бы избежать крупных потерь, если бы государственные тендеры проводились при достаточном количестве участников и как следствие, высокой конкуренции.
В докладе отмечается, что среди всех государственных структур самые прозрачные госзакупки проводят Роспечать, фельдъегерские службы, Роскомнадзор и Минобороны РФ. Самые непрозрачные тендеры проводят чиновники Росавтодора, Росрыболовства и Роснедр.
Напомним, что в ноябре 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал указ о засекречивании госзакупок Службы внешней разведки, ФСБ России и Минобороны, а госкомпаниям разрешил не раскрывать данные о своих подрядчиках. Это может привести к дальнейшему снижению показателя прозрачности госзакупок в стране.