Минфин потратит 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты
Министерство финансов России потратит 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Покупка евро, долларов и фунтов стерлингов будет производиться с 7 по 28 декабря
Министерство финансов России потратит 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Покупка евро, долларов и фунтов стерлингов будет производиться с 7 по 28 декабря.
В пресс-службе Минфина сообщили, что объем ежедневных закупок в декабре 2017 года увеличится в два раза по сравнению с ноябрем. В день ведомство планирует тратить на покупку валюты по 12,7 млрд рублей.
В августе Министерство финансов выделило на закупку валюты 47,6 млрд рублей, в сентябре - 71,7 млрд рублей, в октябре - 76 млрд, а в ноябре - 122,8 млрд рублей. Общая сумма покупок составит 829,17 млрд рублей.
Иностранная валюта будет перечислена в Фонд национального благосостояния.