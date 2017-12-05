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Экономика
05 декабря 18:05

Минфин потратит 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты

Министерство финансов России потратит 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Покупка евро, долларов и фунтов стерлингов будет производиться с 7 по 28 декабря

Министерство финансов России потратит 204 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Покупка евро, долларов и фунтов стерлингов будет производиться с 7 по 28 декабря.

В пресс-службе Минфина сообщили, что объем ежедневных закупок в декабре 2017 года увеличится в два раза по сравнению с ноябрем. В день ведомство планирует тратить на покупку валюты по 12,7 млрд рублей.

В августе Министерство финансов выделило на закупку валюты 47,6 млрд рублей, в сентябре - 71,7 млрд рублей, в октябре - 76 млрд, а в ноябре - 122,8 млрд рублей. Общая сумма покупок составит 829,17 млрд рублей.

Иностранная валюта будет перечислена в Фонд национального благосостояния.

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