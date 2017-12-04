Жительница Хабаровска отсудила у «Роснефти» 72 тысячи рублей за некачественный бензин
Жительница Хабаровская через суд добилась выплаты от государственной компании «Роснефть» компенсации за некачественный бензин. Женщине удалось доказать, что залитое на заправке «Роснефти» топливо было ненадлежащего качества
Жительница Хабаровская через суд добилась выплаты от государственной компании «Роснефть» компенсации за некачественный бензин. Женщине удалось доказать, что залитое на заправке «Роснефти» топливо было ненадлежащего качества и стало причиной неисправности ее автомобиля.
Хабаровский суд встал на сторону заявительницы и обязал «Роснефть» выплатить ей 72 тысячи рублей.
Женщина рассказала, что у ее автомобиля возникли проблемы с двигателем. Она обратилась в сервис, где ей сказали, что причиной технических неполадок стал бензин марки АИ-95 с заправки «Роснефти». По словам пострадавшей, в сервисе она застала еще четверых водителей с аналогичными проблемами.
«Для меня сразу все стало ясно. Говорю — сливайте, мальчики, бензин, будем его отправлять на экспертизу», - рассказала Ия Степанова в интервью ИА «Хабаровский край сегодня».
Затем автовладелица пожаловалась в Хабаровскую прокуратуру, Росстандарт и Комитет по защите прав потребителей.
Ия Степанова сначала пыталась решить конфликт с «Роснефтью» во внесудебном порядке, однако в компании заявили, что она не доказала связь между поломкой машины и заправкой бензином.
Согласно экспертизу, топливо с заправки «Роснефти» вызвало коррозию двигателя автомобиля. Специалисты также доказали, что по каким другим причинам неисправность двигателя возникнуть не могла.