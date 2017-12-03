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03 декабря 13:27

Бензин из-за роста акцизов в 2018 году подорожает до 53 рублей за литр

Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович отметил, что рост цен на топливо обусловлен повышением акцизов. Акцизы дважды повышались в 2016 году и еще один раз с начала 2017 года. По данным Росстата, бензин подорожал на 5,9%, а дизельное топливо на 7,4% при инфляции в 2,1%

В России цены на бензин до конца 2017 года превысят уровень инфляции, а в 2018 году могут достигнуть отметки в 53 рубля за литр бензина марки АИ-95.

Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович отметил, что рост цен на топливо обусловлен повышением акцизов. Акцизы дважды повышались в 2016 году и еще один раз с начала 2017 года. По данным Росстата, бензин подорожал на 5,9%, а дизельное топливо на 7,4% при инфляции в 2,1%.

«В связи с повышением налогов, конечно, какой-то рост цен на бензин есть, и это неизбежно. Мы всегда говорим, что есть компонент, связанный с налогами, но он умеренный», - заявил Дворкович, слова которого приводит «Интерфакс».

Одновременно с этим Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года вырастут акцизы на бензин класса 5 и дизель. Стоимость ставки акциза на бензин составит 11213 рублей на тонну топлива, что на 10,7% выше, чем в среднем по 2017 году, а на «солярку» рост составит до 7665 рублей за одну тонну горючего. Таким образом, для автомобилистов стоимость топлива подорожает примерно на 60 копеек.

Ставки акцизов будут повышаться и дальше. Так, ставка акцизов на бензин вырастет 1 июля 2018 года - до 11892 рублей, а на дизель - до 8258 рублей. В 2019 и 2020 годах ставка акцизов достигнет рекордных показателей в 12752 рубля за тонну для бензина и 8835 рублей за тонну дизеля, сообщает «КоммерсантЪ».

Эксперты Daily-motor.ru подсчитали, что к концу 2018 года цена топлива марки АИ-95 достигнет отметки в 53,35 рублей за литр, марки АИ-92 - 51,85 рублей за литр, а дизельное топливо закрепится на отметке в 53,15 рублей за один литр.

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