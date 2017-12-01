Мэрия Москвы потратит «на лампочки для Бульварного кольца» 3,3 млрд рублей
Московские власти в ноябре провели 10 тендеров на ландшафтное освещение Бульварного кольца после завершения ремонтных работ по программе «Моя улица». Чиновники хотят, чтобы Бульварное кольцо стало «главным линейным парком города»
Московские власти в ноябре провели 10 тендеров на ландшафтное освещение Бульварного кольца после завершения ремонтных работ по программе «Моя улица». Чиновники хотят, чтобы Бульварное кольцо стало «главным линейным парком города».
По плану мэрии, подсветка должна иметь несколько режимов, например, для праздников и будних вечеров. Общая стоимость контрактов на освещение составляет 3,3 млрд рублей. Для равнения на ремонт Бульварного кольца было потрачено 8,1 млрд рублей.
Отметим, что это уже вторая попытка столичных властей провести тендеры на освещение центральных улиц города. Прежние госзакупки на 3,47 млрд рублей были отменены по итогам обязательных общественных обсуждений. В мэрии тогда заявили, что хорошее освещение нужно для безопасности граждан и создания «положительного эмоционального состояния», однако граждане назвали такие траты «на лампочки» нецелесообразными.
По данным Русской службы ВВС, заниматься освещением Бульварного кольца будут «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ) и «Спецстрой». Обе фирмы получают госзаказы по программе «Моя улица» от мэрии Москвы с 2015 года.
«Агентство развития перспективных технологий» заключило с мэрией контракты более чем на 10 млрд рублей, а «Спецстрой» - на 19,1 млрд рублей.