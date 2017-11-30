Минобороны, ФСБ и СВР засекретили свои госзакупки из-за американских санкций
Министерство обороны, ФСБ России и Служба внешней разведки засекретили все свои госзакупки. Такое решение было принято для защиты гособоронзаказа от американских санкций
Министерство обороны, ФСБ России и Служба внешней разведки засекретили все свои госзакупки. Такое решение было принято для защиты гособоронзаказа от американских санкций.
В соответствии с постановлением правительства, до 1 июня 2018 года в отношении всех закупок Минобороны, ФСБ и СВР будет применяться положение, позволяющее определять поставщиков на закрытых конкурсах.
Сведения о закупках указанных ведомств будут отнесены к государственной тайне. Это позволяет не публиковать ни извещения о конкурсе, ни их результаты. Огласке также не будут подлежать данные о банковских гарантиях, предоставленных участниками конкурсов. Реестр победителей тендеров также обнародован не будет, сообщают «Ведомости».
В конце ноября правительство внесло на рассмотрение Госдумы пакет поправок, который позволяет скрывать финансовые и другие данные с целью противодействия новому американскому закону о санкциях против России.
В правительстве отметили, что согласно американскому законодательству, под санкции могут попасть любые компании, которые заключают сделки с ФСБ, СВР и ГРУ.
В октябре Госдепартамент США опубликовал список российских компаний и организаций, за сотрудничество с которыми юридическим лицам грозят санкции. В список вошли 39 структур, среди которых ФСБ, СВР, ГРУ, «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Калашников», «МиГ», «Ижмаш», «Сухой», «Туполев» и «Уралвагонзавод».