Цены на авиационный керосин в московских аэропортах бьют рекорды
Стоимость авиационного керосина в аэропортах московского авиаузла с начала июня выросла на 23% и составила 43 011 рублей за тонну. Аналитики говорят о том, что цены на топливо побили рекорд и приближаются к историческому максимуму
Стоимость авиационного керосина в аэропортах московского авиаузла с начала июня выросла на 23% и составила 43 011 рублей за тонну. Аналитики говорят о том, что цены на топливо побили рекорд и приближаются к историческому максимуму из-за нехватки товара на рынке. Авиакомпании в свою очередь просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вмешаться в ситуацию с ростом цен на керосин.
Согласно данным Росавиации, с июня по октябрь (данных за ноябрь пока нет) в среднем по России авиационный керосин подорожал на 6% до 45 648 рублей за тонну. При этом в московских аэропортах рост стоимости на керосин составил 15%. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, топливо в московских аэропортах подорожало на 23% до 43 011 рублей за тонну.
Аналитики основной причиной роста цен на топливо называют его нехватку на внутреннем рынке. Производство авиакеросина в России с начала года выросло на 6,4% до 8,7 млн тонн, однако этого объема не хватило, чтобы удовлетворить выросший спрос в связи с увеличением авиаперевозок, сообщают «Ведомости».
С января по октябрь все российские авиакомпании перевезли 89,8 млн пассажиров, что на 19% больше, чем в 2016 году. Прогноз на 2018 год составляет 93,1 млн человек, из которых 1,9 млн пассажиры – это гости чемпионата мира по футболу. Если производство топлива не увеличится, что в будущем году следует ожидать новый ценовой рекорд.
Представитель авиакомпании S7 подтвердил данные о резком росте стоимости авиатоплива. Он считает, что Федеральной антимонопольной службы уже пора вмешаться в ситуацию. В противном случае перевозчикам придется повышать цены на билеты.
В Министерстве энергетики России проблемы с ценами на авиакеросин не видят. В ведомстве заверили, что ситуация с топливообеспечением остается стабильной, а аэропорты обеспечены им в полном объеме.