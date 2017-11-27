Российские потребители потратили в «Черную пятницу» 30 млрд рублей
Российские потребители потратили в «Черную пятницу», 24 ноября, 30 млрд рублей. В дне массовых распродаж приняли участие 20 млн человек. Для сравнения, в прошлом году в Black Friday магазины заработали всего 7,5 млрд рублей
Российские потребители потратили в «Черную пятницу», 24 ноября, 30 млрд рублей. В дне массовых распродаж приняли участие 20 млн человек. Для сравнения, в прошлом году в Black Friday магазины заработали всего 7,5 млрд рублей.
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рассказал «Известиям», что за последний год выросло не только число покупателей, но и число магазинов, присоединившихся к акции «Черная пятница». Если в 2016 году распродажи устроили 1,5 тысячи магазинов, то в этом году - 3,5 тысячи торговых точек.
По словам эксперта, рост числа покупателей и потраченной ими суммы связан с тем, что впервые к «Черной пятнице» присоединилась стационарная розница.
«До этого стационарный ретейл просто не понимал, что это такое, и отказывался от участия», - отметил Федоров.
В этом году максимальный вклад в рост продаж внес сегмент одежды, скидки в котором достигали 90%. За ним следуют бытовая техника и электроника.
Отметим, что в США в «Черную пятницу» покупатели потратили 7,9 млрд долларов.