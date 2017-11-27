Российскую компанию Gloria Jeans заподозрили в пособничестве терроризму
Российскую компанию Gloria Jeans обвинили в финансировании терроризма из-за производства своих товаров на территории самопровозглашенной Луганской народной республики
Российскую компанию Gloria Jeans («Глория Джинс») обвинили в финансировании терроризма из-за производства своих товаров на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках расследования дела о пособничестве терроризму провели обыски в магазинах Gloria Jeans. Следственные мероприятия проводились в магазинах Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей. Сейчас весь товар арестован, однако магазины продолжают работать, сообщает «КоммерсантЪ».
По версии украинских силовиков, одежда и обувь российского бренда производятся в Луганской области, а сама компания платит налоги в бюджет ЛНР.
В СБУ также считают, что Россия фальсифицировала происхождение одежды Gloria Jeans: вещи производились в ЛНР, возвращались в Россию, а затем снова отправлялись на Украину для продажи.