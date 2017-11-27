Мэр Москвы насчитал в российских селах 15 млн «лишних» человек
Столичный мэр считает, что проблему занятости в небольших городах и селах необходимо решать развитием агломераций. Например, в московской агломерации на сегодняшний день насчитывается 30-35 млн человек, включая близлежащие области
Мэр Москвы Сергей Собянин нашел в российских городках и селах 15 млн «лишних» человек. По словам чиновника, эти люди нигде не заняты и по большому счету «не нужны».
«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то», - заявил Сергей Собянин, слова которого приводит РБК.
Столичный мэр считает, что проблему занятости в небольших городах и селах необходимо решать развитием агломераций. Например, в московской агломерации на сегодняшний день насчитывается 30-35 млн человек, включая близлежащие области, куда ездят москвичи на лето, а местные жители работать в Москву.
«Развитие агломераций приводит к развитию конкуренции и укреплению обороноспособности страны, а Россия всегда находилась под ударом, и сегодня под ударом, пусть и не в военном смысле», - добавил г-н Собянин.