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Экономика
25 ноября 08:35

Москвичи держат на банковских счетах почти 9 трлн рублей

Жители Москвы держат на банковских счетах 8,76 трлн рублей, что соответствует двум бюджетам Фонда национального благосостояния России. В текущем году ФНБ составил 4,7 трлн рублей

Жители Москвы держат на банковских счетах 8,76 трлн рублей, что соответствует двум бюджетам Фонда национального благосостояния России. В текущем году ФНБ составил 4,7 трлн рублей.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, на москвичей приходится 35,2% от общего объема всех депозитов в России. Несмотря на активный рост потребительского и жилищного кредитования (11,4%), в столице уровень закредитованность населения (отношение задолженности по кредитам к объему депозитов) составляет всего 15,2%.

Для сравнения, средний по стране уровень закредитованности физических лиц в 2017 году составил 46,8%.

В департаменте такие цифры объяснили высокими зарплатами в Москве. «Самый низкий для России уровень закредитованности в Москве и рост интереса москвичей к депозитным банковским инструментам — следствие высокого уровня оплаты труда и выгодных ставок по депозитам, превышающих инфляцию», - заявил «Интерфаксу» глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

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