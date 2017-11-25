Москвичи держат на банковских счетах почти 9 трлн рублей
Жители Москвы держат на банковских счетах 8,76 трлн рублей, что соответствует двум бюджетам Фонда национального благосостояния России. В текущем году ФНБ составил 4,7 трлн рублей
Жители Москвы держат на банковских счетах 8,76 трлн рублей, что соответствует двум бюджетам Фонда национального благосостояния России. В текущем году ФНБ составил 4,7 трлн рублей.
По данным департамента экономической политики и развития Москвы, на москвичей приходится 35,2% от общего объема всех депозитов в России. Несмотря на активный рост потребительского и жилищного кредитования (11,4%), в столице уровень закредитованность населения (отношение задолженности по кредитам к объему депозитов) составляет всего 15,2%.
Для сравнения, средний по стране уровень закредитованности физических лиц в 2017 году составил 46,8%.
В департаменте такие цифры объяснили высокими зарплатами в Москве. «Самый низкий для России уровень закредитованности в Москве и рост интереса москвичей к депозитным банковским инструментам — следствие высокого уровня оплаты труда и выгодных ставок по депозитам, превышающих инфляцию», - заявил «Интерфаксу» глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.