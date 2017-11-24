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24 ноября 13:47

Владимира Путина попросили провести «крабовую реформу» в интересах его друзей

Российские власти могут пересмотреть принцип распределения квот на вылов краба в интересах структур бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые входят в ближний круг президента РФ Владимира Путина

Фото: russiantourism.ru

Российские власти могут пересмотреть принцип распределения квот на вылов краба в интересах структур бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые входят в ближний круг президента РФ Владимира Путина. Новые игроки хотят войти на высокорентабельный рынок вылова краба без инвестиций.  

По данным газеты «Ведомости», на имя главы государства была направлена записка с предложением пересмотреть принцип распределения квот на вылов краба с целью «совершенствовать законодательство о рыболовстве». Автор инициативы в записке не указан, однако президент направил ее на рассмотрение своему помощнику.

Источник издания сообщил, что инициатива об изменении принципа распределения квот исходила от ФСБ России.

В 2008 году правительство утвердило 10-летние квоты на вылов с учетом истории промысла предыдущего периода. В апреле 2018 года стартует заявочная кампания на 15 лет с 2019 года. В свою очередь авторы записки предлагают после 31 декабря 2018 года заменить исторический принцип распределения квот аукционами.

Владимира Путина просят также исключить крабов из перечня биоресурсов, квоты на добычу которых можно получить через инвестиции (строительство судов на российских верфях). В записке отмечается, что промысел краба не создает предпосылок для развития высокотехнологичного судостроения. Таким образом, авторы «реформы» хотят войти на высокорентабельный рынок без вложения дополнительных средств.  

Источник «Ведомостей» связывает появление «таинственной» записки с появлением новых игроков в крабовом бизнесе. Этими игроками являются «друзья Путина» Борис и Аркадий Ротенберги. Об интересе братьев Ротенбергам к добыче краба также сообщают представители компаний, имеющих квоты на биоресурсы.

Представитель Бориса и Аркадия Ротенбергов заявил журналистам, что бизнесмены не интересуются добычей краба.

Также «крабовая реформа» может быть интересна Русской рыбопромышленной компании (РРПК) брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева и Глеба Франка - зятя еще одного друга президента Геннадия Тимченко.

Между тем, участники рынка волнуются, что в случае изменения принципа распределения квот, владельцы «исторических квот» пострадают. «Люди вкладывали средства, у них просто возьмут и отнимут, не факт, что квоты вернутся», - говорят обеспокоенные игроки рынка.

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