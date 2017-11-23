Власти придумали для самозанятых мобильное приложение для уплаты налогов
Российские власти не оставляют попыток вывести из тени самозанятых россиян. Чиновники решили отказаться от «экстремальной» меры по ограничению расчетом наличными и предложили более мягкий вариант
Российские власти не оставляют попыток вывести из тени самозанятых россиян и мелких предпринимателей. При этом чиновники решили отказаться от «экстремальной» меры по ограничению расчетом наличными и предложили более мягкий вариант. В частности, ввести для них максимально низкий налог и простейшую систему его уплаты.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что планируется создать специальное приложение – онлайн-офис, который будет работать как касса. Через него предприниматель сможет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС).
Рассчитать размер налога, например, стоимость патента или размер единого налога на вмененный доход, может сам налоговый орган, а отчетности подавать уже не нужно. Заплатить налог можно автоматически, привязав банковскую карту или счет, с которого спишутся деньги, к приложению, сообщают «Ведомости».
Таким онлайн-офисом смогут пользоваться как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных работников. Основная суть работы приложения состоит в удобстве и минимальной налоговой нагрузке.
Привлекать самозанятых к выходу из тени планируется с помощью различных бонусов, например, участием в системе частных компаний, которые предложат для них маркетинговые услуги, налоговые вычеты для тех, кто пользуется услугами таких предпринимателей.
Согласно данным Росстата, в неформальном секторе экономики трудятся 18,7% всех занятых россиян – более 13 млн человек. Нелегальная занятость приводит к потере около 500 млрд рублей страховых взносов.