Роскомнадзор потребовал прекратить взыскание с граждан долгов по мошенническим микрозаймам
Роскомнадзор вступился за граждан, чьи паспортные данные были использованы мошенниками для получения микрозаймов, и попросил прекратить незаконное взыскание с них долгов по кредитам
Роскомнадзор вступился за граждан, чьи паспортные данные были использованы мошенниками для получения микрозаймов, и потребовал прекратить незаконное взыскание с них долгов по кредитам. Ведомство обратилось к пострадавшим от мошеннических действий россиянам с посьбой сообщать о таких случаях для решения проблемы.
Роскомнадзор опубликовал разъяснения, в котором говорится об использовании мошенниками утерянных документов, скан-копий, ксерокопий паспортов «добропорядочных граждан» для оформления займов, которые затем не возвращаются. В ведомстве отметили, что процедуры взыскания задолженности сопровождаются внесением негативных сведений в кредитные истории невиновных граждан.
Роскомнадзор призвал пострадавших обращаться с жалобой в ведомство для прекращения взыскания задолженности по займу, который за них взяли мошенники.
В 2017 году федеральное агентство получило 6,5 тысяч жалоб на действия кредитных организаций. По жалобам, касающимся незаконных действий микрофинансовых организаций, Роскомнадзор направляет в адрес МФО требования о прекращении неправомерной обработки персональных данных. В случае отказа выполнить распоряжение ведомства, в отношении МФО возбуждается административное дело, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно статистике, доля потенциально мошеннических микрозаймов по состоянию на 1 октября 2017 года составила 16% от общего количества выдач. Эксперты положительно оценили вмешательство Роскомнадзора в ситуацию с мошенническими займами, так как регулятор микрофинансового рынка в лице Центробанка РФ серьезной проблемы в этом не видит.