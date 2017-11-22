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Экономика
22 ноября 12:58

Глава ЦБ рассказала об инфляции на примере стоимости продуктов для салата «Оливье»

«Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними - цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой», - пояснила глава Центробанка

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме и рассказала депутатам об инфляции на примере роста цен на продукты для популярных новогодних блюд.  

«Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними - цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой», - пояснила глава Центробанка, слова которой приводит ТАСС.

Так, по словам Набиуллиной, салат «Оливье» за год подорожал на 1,2%. Чтобы его приготовить нужно купить продуктов на 312 рублей. Салат «Селедка под шубой», напротив, подешевел на 0,9%. Его стоимость составляет около 150 рублей.

Согласно прогнозу финансового регулятора, инфляция в России по итогам 2017 года не превысит 3%, а в первом полугодии 2018 года несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в 4%.

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