Глава ЦБ рассказала об инфляции на примере стоимости продуктов для салата «Оливье»
«Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними - цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой», - пояснила глава Центробанка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме и рассказала депутатам об инфляции на примере роста цен на продукты для популярных новогодних блюд.
«Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними - цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой», - пояснила глава Центробанка, слова которой приводит ТАСС.
Так, по словам Набиуллиной, салат «Оливье» за год подорожал на 1,2%. Чтобы его приготовить нужно купить продуктов на 312 рублей. Салат «Селедка под шубой», напротив, подешевел на 0,9%. Его стоимость составляет около 150 рублей.
Согласно прогнозу финансового регулятора, инфляция в России по итогам 2017 года не превысит 3%, а в первом полугодии 2018 года несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в 4%.