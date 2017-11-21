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21 ноября 00:35

Власти Крыма установят курортный сбор в размере 10 рублей с человека

Власти республики Крым утвердили текст законопроекта о введении на полуострове курортного сбора. Документ о взимании налога с туристов был утвержден 20 ноября на заседании Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму

Фото: fcinfo.ru

Власти республики Крым утвердили текст законопроекта о введении на полуострове курортного сбора. Документ о взимании с туристов по 10 рублей в сутки был утвержден 20 ноября на заседании Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Руководитель комитета Алексей Черняк сообщил, что размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года составит 10 рублей. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет.

Власти Крыма решили освободить от уплаты «налога на туриста» более 20 категорий граждан. В их числе россияне в возрасте до 18 лет, а также жители Республики Крым.

Курортный сбор будет производиться только за полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда учитываться не будут, сообщил агентству ТАСС чиновник.

Курортный сбор будут взиматься с приезжих в шести городах и одном районе Крыма. Это Алушта, Евпатория, Саках, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

Законопроект о введении курортного сбора депутаты крымского парламента рассмотрят до 1 декабря 2017 года.

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