Российским властям предложили вложить пенсии россиян в биткоины
Российские граждане предложили властям вложить часть пенсионных накоплений населения в биткоины. Это позволит приумножить доходы пожилых россиян. Автором инициативы является Артем Исаенко, который подготовил и разместил соответствующую петицию
Российские граждане предложили властям вложить часть пенсионных накоплений населения в биткоины. Это позволит приумножить доходы пожилых россиян.
Автором инициативы является Артем Исаенко, который подготовил и разместил соответствующую петицию на имя главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова петицию.
Автор петиции предлагает вложить часть пенсионных накоплений россиян в цифровые валюты, в том числе биткоины. По мнению Исаенко, это станет надежным способом приумножения накоплений миллионов россиян, а сами граждане, наконец, смогут претендовать на достойный отдых за многолетний труд. Исаенко считает, что сейчас индексация пенсий значительно отстает от реального уровня инфляции.
Артем Исаенко также обратил внимание на то, что дела у Пенсионного фонда идут не очень хорошо. В этом связи в СМИ появилась информация о том, что власти планируют ограничить выплаты работающим пенсионерам.
«Ограничение пенсий позволит сэкономить до 145 миллиардов рублей за три года. Однако только за один год пенсионные накопления, переведенные в криптовалюты, увеличатся в пять раз. Пусть ваши специалисты узнают про блокчейн, разберутся с принципами работы криптовалютных бирж и зарабатывают достойные деньги для наших пожилых родственников, а не просто просиживают свои рабочие часы в серых кабинетах», - говорится в петиции, которую цитирует «Лента.ру».