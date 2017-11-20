Цены на бензин в новом году преодолеют отметку в 50 рублей за литр
В России розничные цены на бензин в будущем году превысят отметку в 50 рублей за литр. Согласно прогнозу аналитиков, стоимость литра бензина марки АИ-95 составит 53,35 рубля, а 92-го бензина - 51,85 рублей
В России розничные цены на бензин в будущем году превысят отметку в 50 рублей за литр. Согласно прогнозу аналитиков, стоимость литра бензина марки АИ-95 составит 53,35 рубля, а 92-го бензина - 51,85 рублей.
Цена дизельного топлива предположительно достигнет отметки в 53,15 рублей за литр, сообщает Федеральное агентство новостей.
Отметим, что по состоянию на середину ноября цены на топливо на российском внутреннем рынке уже достигли рекордных показателей. Сейчас стоимость литра АИ-92 составляет в среднем 38 рублей за литр, а литр АИ-95 – 41 рубль.
По сравнению с показателями начала ноября, всего за полмесяца стоимость топлива выросла примерно на 2%. Подобные показатели нехарактерны для сезонного российского рынка, на котором уже в октябре происходит снижение оптовых цен, отмечают эксперты.
Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции.