В Хакасии управляющий коммунальной компании купил лотерейные билеты, чтобы покрыть долги
Конкурсный управляющий муниципального предприятия «Управляющая компания», которое обслуживает ЖКХ Верхне-Тёйского поссовета республики Хакасия, приобрел лотерейные билеты в надежде, что выигрыш поможет покрыть долги
Конкурсный управляющий муниципального предприятия «Управляющая компания», которое обслуживает ЖКХ Верхне-Тёйского поссовета республики Хакасия, приобрел лотерейные билеты в надежде, что выигрыш поможет покрыть долги.
«Мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду», - говорится в официальном заявлении управляющего Александра Николаюка на имя кредиторов.
Николаюк рассказал, что решил поучаствовать в розыгрыше тиража одной из национальных лотерей. Он купил 100 билетов лотереи по цене 100 рублей за каждый (итого 10 тысяч рублей). Лотерейные билеты были куплены за счет средств должника, «таким образом весь возможный выигрыш будет зачислен на расчетный счет должника и распределен между кредиторами согласно очередности».
«Если мое решение не устроит кредиторов или уполномоченные органы, то не согласные с решением вправе его обжаловать в установленном законом порядке. В случае обжалования убытки в сумме 10 тыс. рублей будут покрыты за счет страховки, а возможный выигрыш поступит в собственность конкурсного управляющего», - добавил Николаюк, которого цитирует «Интерфакс».
Долг управляющей компании на конец 2016 года составил 37,5 млн рублей. Выручка предприятия за 2016 год составила 28,8 млн рублей, а чистый убыток - 32,9 млн рублей.