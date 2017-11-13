Цены на шампанское и игристые вина накануне Нового года вырастут на 15%
Цены на шампанское и игристые вина накануне Нового года могут неприятно удивить российских потребителей. Аналитики говорят, что уже к декабрю стоимость игристых вин повысится в среднем на 10-15%. Поводом для роста цен станет высокий спрос на данную продукцию
Цены на шампанское и игристые вина накануне Нового года могут неприятно удивить российских потребителей. Аналитики говорят, что уже к декабрю стоимость игристых вин повысится в среднем на 10-15%. Поводом для роста цен станет высокий спрос на данную продукцию.
Руководитель Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что цены на спиртные напитки из-за традиционного роста спроса поднимутся примерно на 10%. Цены на французское шампанское в сегменте «средний и «средний плюс» вырастут на 15%.
Глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с «Известиями» отметил, что стоимость игристых вин и шампанского перед праздниками составит 5-15% в массовом и среднем ценовом сегменте. На цены в первую очередь повлияет рост спроса на алкоголь перед новогодними праздниками.
В свою очередь импортеры вин причиной роста цен называют неурожай в Европе, включая французскую провинцию Шампань. В этом году там было собрано на 20-25% меньше винограда, чем в прошлые годы. Низкий урожай приведет к повышению стоимости шампанских вин во всех ценовых сегментах.
Российские производители пока не ожидают роста оптовых цен на свою продукцию. По данным Ассоциации производителей игристых вин, в январе-августе 2017 года производство шампанского в России сократилось на 15% , вина - на 5%, а производство крепких напитков, напротив, выросло. Импорт вин с начала 2017 года вырос на 56%.