«Газпром» заплатил за недостроенный газопровод в Приозерске 1,7 млрд рублей
Подрядчик «Газпрома» не смог построить газопровод на Приозерск длиной 125 километров, стоимость которого составляет 1,8 млрд рублей. Контракт на строительство газопровода между ООО «Газпром инвест Запад» и ООО «Омега» был заключен в 2012 году
Подрядчик «Газпрома» не смог построить газопровод на Приозерск длиной 125 километров, стоимость которого составляет 1,8 млрд рублей.
Контракт на строительство газопровода между ООО «Газпром инвест Запад» (сейчас «Газпром инвест») и ООО «Омега» был заключен в 2012 году. Стоимость работ по контракту составляла 1,8 млрд рублей. Газовая монополия в 2015 году приняла работы и выплатила за них почти всю сумму – 1,7 млрд рублей.
Однако газ в Приозерске по-прежнему не поставляется, а большая часть трубопровода отсутствует. Из четырех ГРС реально функционирует только одна, а на других трех участках вместо трубопровода в наличии только лесная просека, сообщает «Фонтанка».
Выполненные работы, за которые «Газпром инвест» заплатил 1,7 млрд рублей, независимые эксперты оценили в 700 млн рублей.
В администрации Ленинградской области журналистам заявили, что по планам «Газпрома» газ в Приозерске будет «дай бог, в 2019 году!».