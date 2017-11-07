Власти Крыма решили развивать винный туризм на полуострове
Власти республики Крым в рамках развития туризма в межсезонье решили запустить винный туристический маршрут. Такими планами с журналистами поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко
Власти республики Крым в рамках развития туризма в межсезонье решили запустить винный туристический маршрут. Такими планами с журналистами поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
В минувшую субботу в Крыму впервые стартовал фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест». Презентации винодельческих предприятий проходили в санаторно-курортном комплексе «Мрия» в Ялте и в курортном комплексе «Аквамарин» в Севастополе.
На этой неделе 13 винодельческих предприятий полуострова открывают свои двери для экскурсий и дегустаций.
Министр Волченко отметил, что у Крыма есть все возможности для создания винного туристического маршрута.
«Мы создадим туристический продукт для одного, двух, трех дней, недели и будем его промоутировать, а туроператоры, турагенты уже выразили серьезную заинтересованность. Это общемировая практика, и я надеюсь, что она хорошо пойдет в Крыму, потому что тренд «крымское вино» реально существует и известен», - отметил чиновник, которого цитирует РИА Новости.