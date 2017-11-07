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07 ноября 15:45

Власти Крыма решили развивать винный туризм на полуострове

Власти республики Крым в рамках развития туризма в межсезонье решили запустить винный туристический маршрут. Такими планами с журналистами поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

Власти республики Крым в рамках развития туризма в межсезонье решили запустить винный туристический маршрут. Такими планами с журналистами поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В минувшую субботу в Крыму впервые стартовал фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест». Презентации винодельческих предприятий проходили в санаторно-курортном комплексе «Мрия» в Ялте и в курортном комплексе «Аквамарин» в Севастополе.

На этой неделе 13 винодельческих предприятий полуострова открывают свои двери для экскурсий и дегустаций.

Министр Волченко отметил, что у Крыма есть все возможности для создания винного туристического маршрута.

«Мы создадим туристический продукт для одного, двух, трех дней, недели и будем его промоутировать, а туроператоры, турагенты уже выразили серьезную заинтересованность. Это общемировая практика, и я надеюсь, что она хорошо пойдет в Крыму, потому что тренд «крымское вино» реально существует и известен», - отметил чиновник, которого цитирует РИА Новости.

Теги: Отдыхаем в России
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