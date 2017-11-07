Самозанятым россиянам предложат легализоваться за 10 тысяч рублей в год
Бизнес-омбудсмен предлагает предоставлять самозанятым гражданам статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тысяч рублей в год
Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов подготовил пакет предложений по легализации самозанятых россиян. Бизнес-омбудсмен предлагает предоставлять самозанятым гражданам статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тысяч рублей в год.
Таким образом, самозанятые будут освобождены от сдачи налоговой и статистической отчетности, выведены из-под законодательства о контроле и надзоре и смогут работать без касс.
Схему предлагается распространить на 45 видов предпринимательской деятельности, в частности, ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники и торговлю вразнос, сообщает «КоммерсантЪ».
Соответствующие предложения Борис Титов направил главе правительства Дмитрию Медведеву.
Бизнес-омбудсмен отметил, что принятые в 2016 году поправки в Налоговый кодекс «не создали условия для легализации самозанятых». За год официально зарегистрировались только 595 самозанятых граждан. При этом по оценкам экспертов, реальная численность самозанятых в стране составляет около 20 млн человек.
Легализации самозанятых мешает «неподъемная нагрузка» действующих налоговых режимов, отметил г-н Титов.