ФАС пригрозила «дочке» РЖД возбуждением дела из-за прекращения продажи билетов
Федеральная антимонопольная служба не исключила возбуждения административного дела в отношении ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее предприятие РЖД) из-за прекращения продажи билетов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключила возбуждения административного дела в отношении ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее предприятие РЖД) из-за прекращения продажи билетов в плацкартных и общих вагонах на маршрутах дальнего следования.
В заявлении ФАС говорится, что продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется не менее чем за 45 дней до отправления поездов. Если продажа дешевых билетов не возобновится до 16 ноября, ФАС возбудит дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
В РЖД ранее объявили о приостановлении продажи билетов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов, которые отправляются с 1 января 2018 года. Такое решение было принято в связи с изменением тарифов на пассажирские перевозки с Нового года. Пока новые тарифы не утверждены.
Ограничения не касаются билетов на скоростные поезда, в том числе «Сапсаны», курсирующие из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.