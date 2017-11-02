СКР проверит сообщения о закупке мэрией Москвы гранита на Украине
Валерий Рашкин обратился в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении чиновников мэрии Москвы по факту закупки на бюджетные средства гранита у предприятий с Украины
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении чиновников мэрии Москвы по факту закупки на бюджетные средства гранита у предприятий с Украины. Госзакупки осуществлялись в рамках программы по благоустройству «Моя улица».
Валерий Рашкин расценил действия московских чиновников как финансирование военной агрессии Киева.
В запросе коммунист сослался на статью «Медузы» о закупке гранита. В публикации сообщалось, что столичная мэрия закупала материалы в Украине, «тем самым способствуя притоку денежных средств в бюджет этой страны».
«Я, конечно, понимаю, бизнес-бизнесом, но не до такой же степени», - отметил Валерий Рашкин, слова которого приводит телеканал «Дождь».