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Экономика
02 ноября 07:11

Правительство поручило надзорным ведомствам проверить производителей коньяка и шампанского

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству в связи с надвигающимися новогодними праздниками проверить производителей и продавцов игристых вин, шампанского и коньяков

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству в связи с надвигающимися новогодними праздниками проверить производителей и продавцов игристых вин, шампанского и коньяков. К проверке также должна подключиться Генпрокуратура.

Поводом для проверки стала «тревожная» статистика, согласно которой рынок отечественного коньяка в первом полугодии 2017 года вырос на 12,2%, но производство дистиллятов сократилось на 7%, а импорт сырья - на 8%. По данным РАР, около 60% коньяка на российском рынке является подделкой.

Александр Хлопонин поручил проверить всех 49 российских производителей коньяка.

Что касается шампанских вин, то их производство за девять месяцев упало на 16%. По данным экспертов, это связано с продолжающимся перераспределением рынка в пользу более дешевого «вина игристого газированного».

Проверка качества алкогольных напитков проводилась в конце 2016 года. Тогда Роскачество выявило отклонения в трети протестированных образцов шампанского. Основные нарушения при производстве – это использование низкокачественного виноматериала и внесение углекислого газа (газирование).

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