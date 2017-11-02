Правительство поручило надзорным ведомствам проверить производителей коньяка и шампанского
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству в связи с надвигающимися новогодними праздниками проверить производителей и продавцов игристых вин, шампанского и коньяков
Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству в связи с надвигающимися новогодними праздниками проверить производителей и продавцов игристых вин, шампанского и коньяков. К проверке также должна подключиться Генпрокуратура.
Поводом для проверки стала «тревожная» статистика, согласно которой рынок отечественного коньяка в первом полугодии 2017 года вырос на 12,2%, но производство дистиллятов сократилось на 7%, а импорт сырья - на 8%. По данным РАР, около 60% коньяка на российском рынке является подделкой.
Александр Хлопонин поручил проверить всех 49 российских производителей коньяка.
Что касается шампанских вин, то их производство за девять месяцев упало на 16%. По данным экспертов, это связано с продолжающимся перераспределением рынка в пользу более дешевого «вина игристого газированного».
Проверка качества алкогольных напитков проводилась в конце 2016 года. Тогда Роскачество выявило отклонения в трети протестированных образцов шампанского. Основные нарушения при производстве – это использование низкокачественного виноматериала и внесение углекислого газа (газирование).