В России с нового года на 30% вырастут цены на лекарства из-за новой системы учета
В России с 1 января 2018 года ожидается рост цен на жизненно необходимые лекарства, которые закупаются государством. Подорожание станет следствием неэффективной работы информационного реестра лекарств и введения новой системы госзакупок медикаментов
В России с 1 января 2018 года ожидается рост цен на жизненно необходимые лекарства, которые закупаются государством. Подорожание станет следствием неэффективной работы информационного реестра лекарств и введения новой системы госзакупок медикаментов, которая была разработана госкорпорацией «Ростех».
Новая информационная аналитическая система (ИАС), разработанная «Ростехом» специально для мониторинга рынка лекарств, использует государственный реестр фармакологических препаратов и автоматически устанавливает максимальную цену контракта. В Минфине и Федеральном казначействе считают, что ИАС исключит случаи намеренного завышения цены на жизненно важные лекарства.
Весной 2017 года система работала в тестовом режиме, а с 1 января 2018 года она начнет функционировать в постоянном режиме.
Глава управления контроля за социальной сферой и торговлей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев в беседе с РБК отметил, что новая система, напротив, приведет к «искусственному увеличению» цен, поскольку госреестр лекарств в настоящее время находится «в неудовлетворительном состоянии» из-за того, что в базе нет единообразия.
Так, в госреестре название одного и того же лекарства у разных производителей представлено несколькими способами, а «бездушная машина» будет воспринимать каждый из этих вариантов написания как отдельный препарат, что, очевидно, создаст проблемы.
В ФАС полагают, что цены на лекарства из-за неэффективной работы ИАС могут вырасти на 30%, что противоречит цели создания системы, которая должна была сэкономить расходы бюджета на закупку жизненно важных лекарств.