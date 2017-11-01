Республика Крым будущей зимой снова столкнется с дефицитом электроэнергии
Власти республики говорят, что в случае возникновения проблем с электричеством обесточивать жилье и соцобъекты не будут, а ограничения коснутся только коммерческих и промышленных потребителей
Жители республики Крым будущей зимой могут снова столкнуться с нехваткой электроэнергии. Объем энергодефицита оценивается от 120 до 300 МВт. Власти республики говорят, что в случае возникновения проблем с электричеством обесточивать жилье и соцобъекты не будут, а ограничения коснутся только коммерческих и промышленных потребителей.
Напомним, что после энергетического коллапса в конце 2016 года в Крым из Краснодарского края были построены энергомосты, однако республика вновь может столкнуться с дефицитом электроэнергии. По прогнозу Минтопэнерго республики, энергодефицит составит примерно 120 МВт, сообщает «КоммерсантЪ».
Глава министерства Вадим Белик сообщил, что пиковое потребление зимой 2017/2018 может достигнуть 1467 МВт. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что нехватка мощности может составить 200–300 МВт. В этом случае ограничения будут вводиться только для промышленных и коммерческих предприятий. Населения и социальных объектов отключения электричества не коснутся.
Закрывать дефицит электроэнергии в Крыму планируется так называемой зеленой генерацией (солнечные станции) и дизельными генераторами. В дополнение к этому с материка на полуостров уже доставлены мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС).
Напомним, в конце 2015 года полуостров Крым практически полностью оказался обесточен после взрывов на ЛЭП в Херсонской области, по которым осуществлялась поставка электроэнергии в республику. В 2016 году для решения проблемы был построен энергомост из Краснодарского края. Однако зимние пики нагрузки энергосистема Крыма пока закрывать самостоятельно не способна.
В 2018 году под Симферополем и Севастополем планируется ввести в эксплуатацию Балаклавскую и Таврическую ТЭС газовые.