Анатолий Чубайс предупредил о надвигающейся энергетической катастрофе
Бывший руководитель РАО ЕЭС, а сейчас глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предсказал стране энергетический кризис. Это может произойти, если сейчас не начать реформу энергетической отрасли
Бывший руководитель РАО ЕЭС, а сейчас глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предсказал стране энергетический кризис. Это может произойти, если сейчас не начать реформу энергетической отрасли.
По словам Анатолия Чубайса, темпы роста спроса на электроэнергию в России в скором времени будут превышать возможности роста имеющихся мощностей. «Тем не менее на сегодня у нас запас есть. И нет никакого кризиса. Однако вспомните, что было десять лет назад. Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей», - отметил глава «Роснано» в интервью «Российской газете».
Анатолий Чубайс напомнил, что за последние 10 лет в России были введены рекордные объемы мегаватт (35 мегаватт), однако этот ресурс будет достаточно скоро исчерпан.
«Если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят - к 2021 году, другие - к 2023-му, третьи - к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе», - заявил Анатолий Чубайс.
Исчерпание ресурса приведет к отключению электроэнергии «в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30».