Владимир Путин предложил ужесточить наказание для силовиков за оказание давления на бизнес
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который ужесточает наказание для силовиков за незаконное привлечение предпринимателей к уголовной ответственности, в результате чего те лишались своего бизнеса
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который ужесточает наказание для силовиков за незаконное привлечение предпринимателей к уголовной ответственности, в результате чего те лишались своего бизнеса.
Глава государства предлагает внести поправки в статью 299 Уголовного кодекса России (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Поправки увеличивают срок лишения свободы с 5 до 7 лет для сотрудников правоохранительных органов. Если противоправные действия силовиков привели к крупному ущербу или «иным тяжким последствиям», то срок наказания составит от 5 до 10 лет.
Действующая статья УК РФ дополняется новым составом: «незаконное возбуждение дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба». Наказание за указанные деяния предусматривается в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает РБК.
Согласно президентскому законопроекту, предварительное следствие по делам, возбужденным по ст.169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), президентскими поправками передается от МВД Следственному комитету России (СКР).
В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что он сможет защитить заведомо невиновных предпринимателей от потери бизнеса.
Ранее Владимир Путин заявил, что, например, в 2014 году было возбуждено 200 тысяч уголовных дел по экономическим составам. Из них только 15% закончились вынесением приговора, при этом в 83% фигурантов дел лишились своего бизнеса. «То есть их попрессовали, обобрали и отпустили», - отметил глава государства.