Самолет «Аэрофлота» не долетел до Шереметьево из-за нехватки топлива
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку не в базовом аэропорту «Шереметьево», а в «Домодедово». Согласно неподтвержденным данным, самолет не смог долететь до места назначения из-за нехватки топлива
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку не в базовом аэропорту «Шереметьево», а в «Домодедово». Согласно неподтвержденным данным, самолет не смог долететь до места назначения из-за нехватки топлива.
Telegram-канал Mash сообщает, что до «Шереметьево» не долетели два самолета «Аэрофлота». Экипаж получил сигнал о «минимальном остатке топлива», после чего было принято решение садиться в «Домодедово», которое для лайнеров было ближе «Шереметьево».
Один из севших в «Домодедово» самолетов летел в Москву из Нижнекамска.
В «Аэрофлоте» сообщили, что информация нехватке топлива не соответствует действительности. Одновременно с этим авиакомпания подтвердила посадку своего самолета в «Домодедово». Представитель перевозчика объяснил это ограничением управления воздушным движением в аэропорту «Шереметьево».
Между тем, в социальных сетях активно стали распространяться слухи о том, что национальный перевозчик, по всей видимости, стал экономить на авиатопливе.