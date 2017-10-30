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30 октября 00:22

Самолет «Аэрофлота» не долетел до Шереметьево из-за нехватки топлива

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку не в базовом аэропорту «Шереметьево», а в «Домодедово». Согласно неподтвержденным данным, самолет не смог долететь до места назначения из-за нехватки топлива

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку не в базовом аэропорту «Шереметьево», а в «Домодедово». Согласно неподтвержденным данным, самолет не смог долететь до места назначения из-за нехватки топлива.

Telegram-канал Mash сообщает, что до «Шереметьево» не долетели два самолета «Аэрофлота». Экипаж получил сигнал о «минимальном остатке топлива», после чего было принято решение садиться в «Домодедово», которое для лайнеров было ближе «Шереметьево».

Один из севших в «Домодедово» самолетов летел в Москву из Нижнекамска.

В «Аэрофлоте» сообщили, что информация  нехватке топлива не соответствует действительности. Одновременно с этим авиакомпания подтвердила посадку своего самолета в «Домодедово». Представитель перевозчика объяснил это ограничением управления воздушным движением в аэропорту «Шереметьево».

Между тем, в социальных сетях активно стали распространяться слухи о том, что национальный перевозчик, по всей видимости, стал экономить на авиатопливе.

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