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26 октября 16:12

«Роснефть» разместила заказ на покупку деликатесов для руководства компании

Государственная компания «Роснефть» снова привлекла внимание к своим госзакупкам. Общественность еще не забыла скандальный тендер на покупку икорниц за 80 тысяч рублей (штука), а теперь нефтяная компания разместила заявку на покупку собственно икры и других деликатесов

Фото: 333v.ru

Государственная компания «Роснефть» снова привлекла внимание к своим госзакупкам. Общественность еще не забыла скандальный тендер на покупку икорниц за 80 тысяч рублей (штука), а теперь нефтяная компания разместила заявку на покупку собственно икры и других деликатесов.

На сайте госзакупок структуры «Роснефти» объявили тендер на закупку дорогих деликатесов для руководителей компаний. В список деликатесов входят королевские креветки в карамельном соусе, семга со сливочно-икорным соусом, канапе с красной икрой, королевский окунь с грибным соусом, телятина, фаршированная белыми грибами, профитроли с ветчинным муссом.

Указанные блюда планируется подавать на официальных приемах, совещаниях и конференциях.

Заказы на деликатесы разместили «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» (закупка на 4,5 млн рублей) и Саратовский нефтеперерабатывающий завод,  сообщает Life.

Напомним, весной этого года «Роснефть» разместила тендер на покупку столовых приборов и предметов интерьера для вертолета госкомпании. В список покупок входили среди прочего вилки стоимостью 11 тысяч за штуку и икорницы за 83 тысячи рублей штука.

Информацию о покупке госкомпанией икорниц за 83 тысячи рублей обнародовал оппозиционер Алексея Навальный, а СМИ ее широко растиражировали.

Алексей Навальный в свою очередь отметил, что в России 19 миллионов человек живут за чертой бедности, зарабатывая менее 9691 рублей в месяц, а госкомпания «Роснефть»  с долгом в 5 трлн рублей покупает вилки за 11 тысяч рублей. В «Роснефти» указанные в заявке цены на посуду назвали разумными, однако скандальный тендер все же отменили.

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