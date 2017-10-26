Красиво слу-жить не запретишь
То ли на тыловую службу в министерство обороны изначально приходят нечестные люди, то ли пребывание у «кормушки» делает их таковыми – но «сердюковщина» и «васильевщина» в нашем главном военном ведомстве по-прежнему не убиваема
Свято место пусто не бывает?
Громкие аресты в ведомстве удивлять уже перестали. Теперь привыкаем к отставкам не менее значимых персон. Но каких-то реальных перемен к лучшему в министерстве со времен Сердюкова и Васильевой не наблюдается. Если не считать за таковые еще большие суммы, стоящие на кону.
Сейчас идут разговоры о том, что своих постов лишатся руководители «Оборонстроя», крупнейшей строительной компании МО, и принадлежащего «Оборонстрою» предприятия ГУОВ (Главное управление обустройства войск). Именно здесь начинал свою военную карьеру простой энергетик, а нынче генерал-лейтенант и замминистра Тимур Иванов.
Да, пока нет официальных подтверждений из самого министерства, но из открытых источников можно найти о Тимуре Иванове немало любопытной информации. Верить ей или нет, дело каждого. Все там правда или что-то просто слухи, мы судить не беремся. В любом случае, дыма без огня не бывает, поэтому просто поговорим про этот «дым».
Уходя в замы к Шойгу, Тимур Иванов оставил рулить на этих двух постах своего верного «оруженосца» Алексея Полищука, ходившего под Ивановым еще в те времена, когда сам Иванов ходил под подмосковным губернатором Шойгу. По мере движения Шойгу к другим постам вся его верная свита тянулась за ним. Шойгу назначил Иванова, Иванов назначил Полищука – ничего нового никто здесь не придумал.
И вот теперь Полищука снимают. Так же, как у другого ивановского ставленника Ларису Левину, лишь недавно возглавившую крупнейший холдинг МО – АО «Горизонт». Судя по разговорам в «кулуарах» ведомства, крылья Иванову обрезает другой замминистра Руслан Цапиков.
С одной стороны сие видится попыткой честного чиновника отлучить от кормушки зарвавшегося коллегу. Ведь предъявить Иванову на самом деле есть что.
Согласно внутриведомственным отчетам Минобороны два года подряд погашало задолженность ЖКУ за счет программы вооружений. В прошлом году на это ушло 10% от госпрограммы или порядка 8 млрд. руб., уже в этом году – под 30% или 21 млрд. руб. Причем, часть оплаты совершается за пустые помещения, которые никто не использует.
По отчету же Генпрокурора Юрия Чайки, за прошлые год в министерстве обороны было украдено или уведено с помощью афер более 13 млрд. руб. И это лишь то, что на виду. А еще на виду того, что Минфин собирается программу вооружений сокращать, а воры сами по себе едва ли остановятся, возникает вопрос – будет ли чем в недалеком будущем вооружать наши войска?
Эксперты говорят, что очередь на выход для Иванова вряд ли наступила из-за «энергетических нюансов». Во-первых, это не самые большие потери ведомства, во-вторых, не знать, что Иванов на этом наживается, мог разве что совсем слепой и глухой. Да и схема хищений при оплате ЖКУ работает исправно в ведомстве уже не первый год и придумана не Ивановым – ею пользовались еще при Сердюкове.
Скорее всего, деятельность Иванова вызвала разочарование у его руководства тем, что как сменщик Васильевой, он, как максимум, должен был навести порядок в ее бывших владениях, как минимум, не должен был высовываться. То есть, не стать еще хлеще своей предшественницы. Опять же – это лишь предположение.
Однако, облепившие тело министерства различные посредники, которым легко передавалось во владение имущество МО и которым доверялось поставлять ресурсы в армию, дают повод говорить о том, что кресло Васильевой «заражено» какой-то невероятной коррупционностью.
Возможно, Иванов еще какое-то время и посидел бы при кормушке – однако, его верные люди Полищук и Левина под его «крышей», видимо, совсем перестали видеть края. Попросил Цапиков Левину приостановить продажу непрофильного имущества по устному указанию первого замминистра, а она, наплевав на рекомендацию, продолжает совершать сделки купли-продажи, в том числе, такие значимые, как принадлежащий МО земельно-имущественный комплекс в Балашихе с начальной ценой лота 2,4 млрд. руб.
Едва ли Левина самостоятельно решилась бы ослушаться больших генералов – но над ней есть Иванов, который, кстати, и сам не сидел сложа руки. Несмотря на объявленный Минобороны мораторий на продажу недвижимости через банкротство, компания, в свое время руководимая Ивановым, нарушала его постоянно, продавая и через банкротство и через своих «дочек» имущество с понижением в 50% и больше. Понятно, что такие подарки чужим и за просто так не делаются.
Чем, к примеру, ему мешал бывший военный совхоз «Нуринский» в Забайкалье с копеечным по меркам МО долгом в 2.7 млн. руб.? Однако, курируемое им АО «Агромпром» совхоз банкротит и выставляет его земли на аукцион, куда заявилась и едва не приобрела за смешных 10 млн. руб. лот, реальная стоимость которого 1,5 млрд., никому неизвестная московская фирмочка. За что такая честь? Скорее всего, за то, что у кого-то этой чести нет.
Кстати, еще одна придумка Артура Иванова вполне могла обеспечить его по гроб жизни – именно ему, как поговаривают, принадлежит практика скупки «дочек» министерства с последующей невыплатой им долгов, а значит, и следующего за этим разорения последних.
Правда, в силу того, что все эти компании – в общем-то, одно целое организма под название министерство обороны, всеми этими действиями ведомству наносится огромный ущерб. Поэтому многомиллиардные долги перед подрядчиками, которые наделал тот же Полищук под кураторством Иванова, и стали, видимо, той последней каплей терпения руководства МО, с которой начинается падение последователя васильевских взглядов на жизнь.
Служить бы рад – но для себя пожить охота
Конечно, на тему гламурности Васильеву никто в Минобороны еще не переплюнул. Однако, Артур Иванов так к этому стремится, что кажется, у него это может получиться. То, что Иванов не военный, а занял пост в оборонном ведомстве – дело, в принципе, десятое. Его дело было не шашкой на поле боя размахивать, а бережливо распоряжаться имуществом, принадлежащим министерству.
Но и здесь он не преуспел. Вернее, преуспел – но в обратном порядке. Устроил такую распродажу зданий и земель, что, похоже, его начальники испугались – как бы вообще без штанов не остаться.
Зато самому Иванову и его семье нищета, судя по всему, не грозит. Элитная квартира, роскошный автопарк, его супруга Светлана – постоянная участница всех дорогих столичных тусовок, на которые, по словам ее бывшего супруга, у нее может уходить порядка 50 тысяч долларов в месяц, дом – полная чаша…
А ведь еще и поездки по Европе, лучшие отели, отдых на роскошных курортах, модные зарубежные показы, умопомрачительные, по слухам, подарки Иванова жене. Или организованные им именины Светланы в императорском яхт-клубе Москвы с катанием на яхте, банкетом на 60 важных персон, которых ублажали своим выступлением Меладзе, Бутусов и Куценко, за что государственный чиновник, опять же, судя по информации из открытых источников, мог потратить порядка 8 млн. руб.
Похоже, дело Евгении Васильевой находится в надежных руках. Переняв от нее эстафетную палочку управления оборонными предприятиями, он не только не стал разрушать преступные схемы своей предшественницы, но даже их усовершенствовал на свой лад.
В сети есть информация о том, что успел он отличиться даже в Крыму, который наш без году неделя, когда еще будучи в «Оборонстрое» вел строительство в Большой Казачьей бухте Севастополя. По слухам, до сих пор чиновника подозревают не только в хищениях, но и в откровенных рейдерских захватах частных земельных владений. Пока только подозревают – как замминистра. Когда его «уйдут» – дело, возможно, начнет двигаться. Получить следователям «фас» на бывшего замминистра обороны намного проще, чем на действующего.
Похоже, Тимур Иванов стал «достойным» преемником Васильевой. Но с утратой позиций в ведомстве его встреча с представителями ФСБ все более и более вероятна. Другое дело, что когда-то и Сердюкова и Васильеву обвиняли в таких тяжких грехах, что казалось, им уже никогда не отмыться и из тюрьмы скоро не выйти. Однако, для скамьи подсудимых тогда нашли других стрелочников и стрелочниц, а эти двое вышли из воды сухими-пресухими. Возможно, и Тимур Иванов питает те же надежды в случае, если за ним придут?
Как сесть в кресло начальника и… не «сесть»
Вообще, бывший «Оборонсервис» – настоящая хроническая болезнь Министерства обороны, которая, похоже, не лечится. После Евгении Васильевой руководство здесь меняется с калейдоскопической частотой. При этом уход каждого начальника обязательно сопровождается каким-нибудь скандалом. Про недавно назначенного руководителем холдинга «Гарнизон» (правопреемника «Оборонсервиса») Юрия Царикаева в оборонном ведомстве говорят с придыханием и надеждой – вот, мол, человек, способный примирить старую элиту с новой и одновременно остановить разграбление имущества министерства.
Что ж, время покажет, насколько порочно кресло руководителя «Оборонсервиса» – тем более, что наследство Царикаеву досталось весьма проблемное. Долги холдинга измеряются десятками миллиардов рублей, а чтобы из кресла начальника не пересесть на скамью подсудимых, надо очень постараться.
Свою историю «Гарнизон» начал в 2014 году на базе скандально известного «Оборонсервиса», из-за проблем с которым министр обороны Анатолий Сердюков ушел в 2012 году в отставку, а главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву в марте 2015 года суд приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу за хищение средств министерства и их отмывание (потом почти все обвинения с нее сняли). Ущерб государству оценивался в 3 млрд. руб.
Принадлежащий на 100% Минобороны холдинг был зарегистрирован в 2009 году для управления девятью субхолдингами военного ведомства. Это компании «Авиаремонт», «Спецремонт», «Ремвооружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Военторг», «Славянка» и «Красная звезда», в подчинении которых изначально было более 300 предприятий, число которых позже сократилось почти вдвое.
По итогам 2015 года чистый убыток «Гарнизона» составил 6,6 млрд руб. Задолженность структур холдинга в середине 2015 года была около 340 млрд рублей.
В мае 2013 года по инициативе главного военного прокурора Сергея Фридинского из-за обвинений в нанесении ущерба государству в 145 млн. руб. был уволен гендиректор тогда еще «Оборонсервиса» Сергей Хурсевич, занимавший эту должность с 2009 года.
Его место было занял зам Сергей Штыкулин, но уже ноябре 2013 года врио, а потом и директором холдинга стал бывший чиновник имущественного департамента правительства Москвы Антон Посконин – но и он в своем кресле на засиделся. Его работой оказался недоволен его куратор Руслан Цаликов и в 2015-м Посконина «попросили».
В 2015-м прошла информация о задержании по обвинению в получении взяток заместителя начальника департамента имущественных отношений Минобороны Александра Горшколепова, который тоже входил в состав совета директоров «Оборонсервиса» («Гарнизона»), куда попал сразу после утверждения Шойгу на министерской должности.
Следующим свои силы в «Гарнизоне» попробовал Сергей Тен, а уже через год на это место вышеупомянутый Тимур Иванов продавил на это место Ларису Левину.
Теперь вот пришла очередь взяться за «гуж» Юрию Царикаеву. Про него известно, что давно занимает руководящие должности, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. Есть в его профессиональном портфолио и налоговая, и сельское хозяйство, а теперь вот и оборонка.
Какой будет практическая пользы от работы нового руководителя – покажет время. Но уж к чему точно Царикаеву не придется привыкать – так это к шоу-скандалам вокруг своей персоны.
Дочь Царикаева Лаура замужем за сыном известного футбольного тренера Валерия Газзаева Юрием. И в сети в свое время гуляло описание роскошной осетинской свадьбы, которая состоялась в то время, когда нынешний военный чиновник еще работал в налоговом ведомстве. На семейном торжестве присутствовали Георгий Полтавченко, Юрий Семин, Александр Бородюк, Евгений Гинер. Развлекали присутствующих Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Маша Распутина и Тото Кутуньо… В общем, очередная «золотая свадьба» с участием государственного служащего.
Что же касается Тимура Иванова, то, возможно, его падение только начинается. В случае, если им займутся правоохранители, скорее всего, работы там будет непочатый край.
Один из ранее задержанных – Сергей Дробыш, бывший гендиректор ОАО «Промышленно-эксплуатационное управление» (ОАО ПЭУ) МО РФ, членом совета директоров которого, как минимум, раньше назывался Тимур Иванов.
Через структуру Сергея Дробыша, вполне вероятно, выводились значительные средства из государственного бюджета – и все фамилии, которые мелькали под ним, рядом с ним, и в первую очередь, над ним, могут быть использованы следствием против них.
Если из задержанных, арестованных или пока еще только подозреваемых правоохранители начнут «по-взрослому» выжимать информацию о нужном им чиновнике из МО, потенциальное уголовное дело в отношении него может оказаться поувесистей, чем многотомник романов Александра Дюма. Потому что, судя по той чехарде, что творится вокруг особо значимых тыловых предприятий оборонного ведомства, ситуация накримилизована по самую «крышу».
Рискует ли господин Иванов превратиться в «гражданина Иванова» и гламурную жизнь сменить на барачную? Громкое уголовное дело «Оборонсервиса» еще времен Васильевой продемонстрировало, что коррупционеры и расхитители государственной собственности по большей части отделываются лёгким испугом. И это почему-то не побуждает руководителей государства пересмотреть принципы построения кадровой политики в целом.
Очень редко и по большей части с фразами общего толка появляются на оборонном горизонте главный военный прокурор Фридинский, генпрокурор Чайка и руководитель СК Бастрыкин: украли столько-то, ущерб нанесли такой-то, не достроили-то то-то и т.д. Ну, иногда кто-то оказывается под следствием – да и то, как мы видим, выход подозреваемых из зала суда возможен прямо на свободу. Да и то, если еще что-то до суда доведут. А так, реакция министерства обороны на, скажем так, критику чаще всего ограничивается внутриведомственными перестановками или увольнениями. Что называется, от греха его подальше.
А это значит, что Министерство обороны по-прежнему сотрясают и, скорее всего, и дальше будут сотрясать новые громкие коррупционные скандалы. Слишком вкусно находиться у этой «кормушки» и слишком мало наказание за… «переедание».