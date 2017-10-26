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Экономика
26 октября 06:37

Гражданам разрешат платить за коммунальные услуги в обход управляющих компаний

Российские граждане смогут оплачивать коммунальные услуги непосредственно поставщикам ресурсов. Правительство готовит законопроект, который исключит из этой цепочки управляющие компании

Российские граждане смогут оплачивать коммунальные услуги непосредственно поставщикам ресурсов. Правительство готовит законопроект, который исключит из этой цепочки управляющие компании. Оплата напрямую поставщикам коммунальных ресурсов в свою очередь поможет повысить собираемость платежей.

В правительстве считают, что крупные долги перед ресурсоснабжающими организациями накапливаются главным образом из-за участия в процессе оплаты за услуги ЖКХ управляющих компаний. В настоящее время при собираемости платежей с населения на уровне 95% долги укравляющих компаний достигли 250 млрд рублей.

С целью сократить размер коммунального долга в кабинете министров предложили законодательно разрешить гражданам платить напрямую поставщикам ресурсов в обход управляющих компаний. Вице-премьер Дмитрий Козак пояснил, что законопроект не позволит УК распоряжаться деньгами, которые граждане платят за коммунальные услуги, сообщает «КоммерсантЪ».

Договоры ресурсоснабжения будут заключаться непосредственно между поставщиком и гражданами. При этом представлять граждан будет УК, однако  денежные средства будут перечисляться напрямую поставщикам, а на счета УК будут попадать только деньги за ее работу, то есть за управление.

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил инициативу, отметив, что сейчас управляющие компании используют собранные с граждан деньги не по назначению.

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