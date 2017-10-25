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Экономика
25 октября 08:02

Санкт-Петербургу грозит дефицит хлеба из-за сбоя в поставках зерна

В Санкт-Петербурге может возникнуть дефицит хлеба и других мучных изделий. Мукомольные предприятия города испытывают нехватку сырья в связи с отсутствием вагонов для его транспортировки

В Санкт-Петербурге может возникнуть дефицит хлеба и других мучных изделий. Мукомольные предприятия города испытывают нехватку сырья в связи с отсутствием вагонов для его транспортировки. О проблемах, связанных с поставками, губернатор северной столицы Георгий Полтавченко известил вице-премьера правительства Аркадия Дворковича.

Ранее с дефицитом вагонов для транспортировки уже столкнулись производители соли и щебня. Теперь проблема коснулась и мукомольных предприятий Петербурга, что может привести к дефициту хлеба в городе.

В письме Георгия Полтавченко на имя Аркадия Дворковича сообщается, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это в свою очередь создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства.

Источник «Коммерсанта» пояснил, что на рынке железнодорожных перевозок работает «Русагротранс», который ФАС считает доминирующим субъектом. Цены на услуги «Русагротранса» антимонопольная служба подвергает мониторингу, тогда как другие операторы пользуются свободным ценообразованием. Из-за ценового контроля стоимость услуг у «Русагротранса» значительно меньше, поэтому борьба идет именно за вагоны этой компании.

На сегодняшний день известно, что проблемы с поставками возникли у Петербургского мельничного комбината (ПМК) и Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП), которые входят в «Аладушкин Групп» Александра Аладушкина, а также у ГУП «Продовольственный фонд». Последний формирует фонд продовольственного зерна и выпускает муку для нужд города.

В Минтрансе для решения проблемы с поставкой муки предложили продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна, что позволит выполнять отгрузки и по выходным. Еще одна предлагаемая меры – мониторинг стоимости услуг недоминирующих операторов.

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