Минфин предложил ограничить конвертируемость рубля на случай нового финансового кризиса
Ограничения будут включать требование от экспортеров возвращать выручку, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спец-счета для отдельных видов валютных операций
Министерство финансов в рамках либерализации валютного законодательства предложило отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. Взамен ведомство предлагает наделить Центробанк РФ и правительство правом в условиях финансового кризиса вводить жесткие валютные ограничения.
Ограничения будут включать требование от экспортеров возвращать выручку, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спец-счета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад министра финансов Антона Силуанова главе правительства Дмитрию Медведеву.
Поправки предлагается ввести в закон о валютном контроле. В настоящее время валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений.
Источник издания отметил, что жесткие валютные ограничения предлагается ввести «на всякий случай». Он заверил, что сейчас повода для беспокойства нет, однако опыт кризиса 2014 года заставляет «быть готовыми к любой ситуации».