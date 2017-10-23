ЦБ ограничит проценты по микрозаймам ради снижения закредитованности россиян
Центробанк введет дифференцированный размер предельных обязательств по микрозаймам в зависимости от их суммы. Верхний предел ограничения долга по микрозаймам будет равен 2,5-кратному размеру суммы займа
Центробанк введет дифференцированный размер предельных обязательств по микрозаймам в зависимости от их суммы. Верхний предел ограничения долга по микрозаймам будет равен 2,5-кратному размеру суммы займа с возможностью в дальнейшем снижать эти коэффициенты.
В Министерстве финансов «Коммерсанту» сообщили, что дальнейшая работа будет осуществляться в рамках данного подхода.
В настоящее время действует введенное с 1 января 2017 года ограничение максимального долга по займам МФО: до 300% от первоначальной суммы. В марте 2016 года предельный размер долга был ограничен 400%.
Весной текущего года депутаты Госдумы предложили внести поправки, снижающие действующий порог до 150%, в рамках исполнения поручения президента по снижению закредитованности населения.
Участники рынка предлагают ввести дифференцированную шкалу ограничений размера долга в зависимости от суммы займа. Так, по самым мелким займам (до 15 тысяч рублей) предлагается сохранить действующий порядок, от 15 тысяч до 30 тысяч рублей установить ограничение на уровне 250%, от 30 тысяч до 60 тысяч рублей - 200%, от 60 тысяч рублей - 150%.
Участники рынка микрозаймов говорят, что планка на уровне 250% сократит рентабельность не менее чем на четверть. Для 10-15% игроков это сделает бизнес убыточным, поэтому они будут вынуждены покинуть рынок либо уйти в «серую» зону. Последнее означает, что потребителям придется иметь дело с компаниями, которые не будут подконтрольны ни одному регулятору, а для ЦБ это обернется потерей контроля над большим куском рынка.