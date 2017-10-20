Правительство в 4 раза увеличит размер штрафа по системе «Платон»
Правительство подготовило законопроект о повышении штрафа за неуплату проезда по системе «Платон» сразу в 4 раза. Документ уже внесен на рассмотрение Государственной думы. Сейчас размер штрафа составляет 5 тысяч рублей
Правительство подготовило законопроект о повышении штрафа за неуплату проезда по системе «Платон» сразу в 4 раза. Документ уже внесен на рассмотрение Государственной думы.
В настоящее время штраф для большегрузов за отказ оплачивать проезд по федеральным трассам составляет 5 тысяч рублей. Правительство планирует увеличить штраф до 20 тысяч рублей.
В законопроекте также прописано увеличение срока давности для привлечения неплательщиков к административной ответственности с двух до шести месяцев.
Авторы документа считают, что ужесточение санкций будет стимулировать водителей фур соблюдать закон о системе «Платон».
Напомним, система «Платон», предполагающая взимание платы за проезд по федеральным трассам с большегрузов, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, была введена в ноябре 2015 года. Вступление в силу новых правил проезда грузового транспорта по федеральным трассам спровоцировало массовые протесты дальнобойщиков, из-за чего власти отложили планы по повышению тарифов на проезд и по увеличению штрафов за неоплату.
В апреле 2017 года тариф по системе «Платон» все же был повышен с 1,56 до 1,9 рублей за километр.